Morena Baccarin comemora a chegada do terceiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz brasileira Morena Baccarin, 41, estrela do filme Deadpool, comemorou a chegada do terceiro filho, Arthur. Ela compartilhou a primeira foto do recém-nascido nas redes sociais.

"[O ano de ] 2021 está parecendo promissor. Bem-vindo ao mundo Arthur. Acredite, você não perdeu muita coisa", escreveu a atriz.

Arthur é o segundo filho da atriz com o ator Ben Mckenzie, famoso por interpretar o papel principal de James Gordon, na série Gotham. Com o atual marido, ela também é mãe de Frances, de quatro anos. O terceiro filho de Morena é Julius, 7, do relacionamento com o diretor, Austin Chick.

Mckenzie comemorou nas redes sociais a chegada do filho publicando a mesma foto. "Bem-vindo ao mundo, Arthur. Tenho que dizer que seu timing é impecável", escreveu o pai.

Nascida no Rio e vivendo nos Estados Unidos desde os sete anos de idade, Morena Baccarin, 39, já estrelou séries e filmes americanos como "Homeland", "Gotham" e "Deadpool".

Em 2019, ela participou da sua primeira produção brasileira, a série "Sessão de Terapia" --para a qual afiou o português escutando podcasts brasileiros.

"Eu penso em inglês. O meu vocabulário é mais forte [no idioma americano]. Sempre precisa de um ajuste para lembrar palavras, conviver com o português. Só de ouvir já ajuda."