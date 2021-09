Monica Iozzi lembra relação abusiva e agressão: 'Sentou a mão na minha cara'

"Eu só comecei a me ligar quando ele realmente sentou a mão na minha cara. Ali eu percebi que o buraco era mais embaixo. E eu acho que é isso que muitas mulheres sofrem, principalmente quando você é jovem, ou então quando você tem filhos com essa pessoa, ou então quando você tem uma dependência financeira", completou.

Iozzi também disse que só começou a pensar em pedir ajuda quando foi agredida fisicamente. "Até eu ser agredida, eu achava aquilo uma prova de amor. Ele me ama muito, ele me protege muito. Ele perdeu um pouco a cabeça."

Ela acrescentou que via a situação como um " sequestro psicológico". "Eu me sentia sequestrada por aquela relação."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Monica Iozzi, 39, revelou que sofreu terror psicológico e foi agredida com um tapa no rosto por um ex-namorado, em um dos primeiros relacionamentos amorosos que viveu. A declaração foi dada pela atriz e apresentadora ao podcast Prazer, Renata, da jornalista Renata Ceribelli, da Globo, em episódio que discutiu a misoginia.

