Monark defende Gusttavo Lima em meio a polêmicas

"A gente paga as nossas contas com isso, a gente coloca comida na nossa mesa através do talento", disse. "Não é porque é uma prefeitura que vou deixar de cobrar o meu valor. Tenho contas, funcionários para pagar."

Lima é alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro devido à contratação de um show em Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense, por R$ 1 milhão. O inquérito investiga se houve irregularidades na negociação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.