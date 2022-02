Modelo Letticia Munniz diz que no Carnaval as pessoas aceitam mais os corpos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital, modelo plus size e body ativista Letticia Munniz, 32, afirma que no Carnaval as pessoas se permitem ter mais liberdade para se divertir e isso se reflete na maneira como elas se vestem e olham seus corpos. Letticia esteve neste domingo (27) no segundo dias de shows de shows do Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo.

Segundo Letticia, as pessoas deveriam se permitir mais o ano inteiro. "A gente deveria se sentir livre para usar qualquer peça que goste, que deseja, e não seguir tais padrões", diz a modelo, com uma maquiagem com vários cristais colocados ao redor dos olhos. "Tenho vários acessórios como esse em casa. Em época de folia, a criatividade fica a mil e vamos criando vários looks."

Para curtir os shows do Carnaval na Cidade, Letticia escolheu um look pensando no conforto. Ela usou um vestido recortado e sapatos com pelúcia. "Eu respiro moda, mas no Carnaval, dou uma caprichada a mais, para ficar bem bonita. Porém, o conforto é muito importante para mim, gosto de pular, dançar e me sentir livre", disse.

A modelo também fez questão de pedir às pessoas menos julgamento dos corpos alheios, especialmente nas redes sociais. "Quem quiser ser feliz, seja. Não espere pela opinião de ninguém, só a sua que importa. E quem se liberta no Carnaval, na minha visão, deveria se libertar para sempre", disse.