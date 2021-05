Modelo internacional morre em acidente de carro no interior de Goiás

Taynnara era filha da vereadora de Amorinópolis, Joecy Melo (MDB). A Prefeitura de Amorinópolis publicou uma nota no Instagram lamentando a morte da modelo. "É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Taynnara Melo (filha da vereadora Joecy Melo)".

Segundo o Corpo de Bombeiros, Taynnara morreu no local do acidente. O namorado da modelo ficou ferido e foi levado consciente a um hospital da região.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo internacional Taynnara Melo, 27, morreu em um acidente de carro em uma estrada rural em Amorinópolis (255 km de Goiânia), no sábado (8). A camionete onde ela estava com o namorado saiu da pista e capotou fora da estrada.

