Modelo é eleita Miss Holanda e se torna a 2ª trans a ir ao Miss Universo

Rikkie Valerie é uma modelo e atriz holandesa. Antes de ser finalista do Miss Holanda 2023, ela havia disputado o Holland's Next Top Model, em 2018.

O Miss Holanda compartilhou que o júri considerou ela a candidata com a que melhor evoluiu durante o confinamento do concurso: "Ela tem uma história forte com uma missão clara. O júri está convencido de que a organização vai gostar de trabalhar com esta jovem", afirmaram.

