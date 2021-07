'Misto quente chique' elimina a estilista Juliana do MasterChef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O croque monsieur, sanduíche clássico da culinária francesa, desafiou os cozinheiros amadores no quarto episódio do MasterChef Brasil (Band) nesta terça-feira (27). A receita tem como ingredientes básicos pão de forma tostado, queijo, presunto e uma cobertura de molho bechamel, feito com leite, farinha e manteiga e temperos variados.

A estilista Juliana N., 46, foi a eliminada da semana após cometer erros na preparação do sanduíche. "Sou muito feliz por ter entrado na disputa. A escolha de me inscrever foi minha e, quando eu decidi, o universo inteiro conspirou", ela disse após a eliminação.

Os participantes tiveram 30 minutos para preparar a receita. Acompanhado de salada, o "misto quente chique" do representante comercial José Sérgio, 50, foi considerado o melhor da noite, apesar de ser novidade para ele, que nunca havia feito ou comido o sanduíche. "Precisava ser feito, então vamos fazer", disse.

Além do croque monsieur, no quarto episódio os participantes prepararam 300 marmitas, que foram doadas para a instituição O Amor Agradece, que acolhe moradores de rua em São Paulo. A prova solidária contou com a presença do ator Felipe Titto, convidado do programa.

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.

Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.