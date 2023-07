'Missão Impossível 7' domina as estreias de cinema em São Paulo

Paul e Sophie são contratados por uma empresa misteriosa de Londres. Enquanto se acostuma com o ambiente pouco convencional, ele recebe a missão de encontrar e proteger o Portal Secreto, um objeto capaz de transportar as pessoas para qualquer lugar.

Inspirado no livro de Carina Rissi, o filme conta a história de uma jovem que é transportada para outro mundo. Quando acorda, está em um lugar que se parece com os romances de época que sempre leu.

Na trama, um pai senegalês faz de tudo para salvar seu filho de 17 anos recrutado à força para lutar pelos franceses na Primeira Guerra. O longa foi exibido no Festival de Cannes em 2022 e recebeu o prêmio de melhor ator no festival de cinema de Barcelona.

Entre eles, "A Noite do Dia 12", que acompanha uma investigação de feminicídio, exibido no Festival de Cannes e vencedor de três prêmios César deste ano.

