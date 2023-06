MIS recebe diretora de 'Pray Away', documentário sobre terapias de conversão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS, Museu da Imagem e do Som, recebe a cineasta americana Kristine Stolakis para exibição e debate do documentário "Pray Away". O evento, organizado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em razão do Mês do Orgulho LGBTQIA+, acontece nesta quinta-feira (22), às 19h.

A produção de 2021, dirigida por Stolakis, está disponível na Netflix e aborda histórias de ex-líderes e sobreviventes da chamada terapia de conversão. Os entrevistados relatam com detalhes como o "tratamento" funciona e seus danos para a comunidade LGBTQIA+.

"O combustível desse movimento, que motiva as pessoas a tentar mudar sua sexualidade ou identidade de gênero, faz parte de uma cultura mais ampla de homofobia e transfobia, que ensina às pessoas que há algo espiritual e psicologicamente doente em ser LGBTQIA+", diz Stolakis.

À Folha de S.Paulo, a diretora afirma que fazer o documentário foi uma jornada pessoal. Um tio seu teria sido uma das vítimas da suposta terapia de conversão e passou a maior parte de sua vida acreditando que ser trans era uma doença e um pecado. Stolakis lamenta que ele tenha morrido antes de "Pray Away" ficar pronto.

"Eu tenho uma filha agora, e estou encantada por ela estar crescendo em uma cultura com tantas representações de pessoas LGBTQIA+ prósperas, vivendo vidas alegres, cheias de comunidade, amor e orgulho", diz.

Após a exibição do documentário, o público poderá fazer perguntas à diretora, com mediação de Marcia Rocha, mulher trans, advogada e fundadora da Transempregos.

O ingresso gratuito deve ser retirado com uma hora de antecedência na bilheteria.

EXIBIÇÃO DE PRAY AWAY E DEBATE COM KRISTINE STOLAKIS

Quando Quin. (22), às 19h

Onde Museu da Imagem e do Som - Av. Europa, 158, Jardim Europa, região central

Preço Grátis