Mirella dá selinho em Jojo e leva tombo em festa; saiba como foi a noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como já é tradição semanal em A Fazenda, a madrugada desta sexta (13) para o sábado (14) foi marcada por muita bebedeira e agitação no confinamento, desta vez na festa Sextou. Quem roubou os holofotes foi MC Mirella, que protagonizou diversos momentos de destaque da noitada.

Ela resolveu aproveitar a festa sem se preocupar e, depois de beber vários drinques, começou a se pendurar em lugares que a amiga Jojo Todynho achou perigosos. "Você vai cair, desce daí. Eu estou falando sério", alertou a funkeira.

Ao tentar acalmá-la, ela recebeu um selinho de Mirella. Pouco depois, brincou, ao ver que a amiga estava dançando de forma tão animada e despreocupada que até deixou a calcinha à mostra: "Bispo, traz o óleo ungido". Mariano também a alertou sobre estar mostrando demais: "Tá com a pacota toda de fora".

Mais tarde, Mirella continuou com a energia nas alturas e, com as pernas doendo, foi pedir ajuda a ele e a Lipe, que conversavam. Ela se desequilibrou e caiu, cortando o pé e sendo levada até o sofá por Mariano, no colo.

Mas Jojo, que passou boa parte da noite ajudando a amiga, também não impôs limites à diversão. Em um momento emotivo da noite, ela teve um momento sincero com Mateus Carrieri, em que disse se identificar com o colega de confinamento.

"Deixa eu te falar uma coisa, eu nem ia entrar aqui esse ano, mas Deus me mandou. Sabe por quê? Você não poderia ficar sozinho aqui, não. A gente é um pelo outro até o fim, entendeu?", disse ela ao peão. Ele respondeu:

"Até o final. Até onde a gente puder, vamos estar juntos. Depois, vamos estar juntos lá fora, porque essa amizade vai ficar para o resto da vida, Jo. Tenho o maior orgulho dessa amizade. Eu posso falar que te conheci aqui e a gente vai seguir juntos e conhecer as nossas famílias. Tenho certeza que as minhas filhas estão adorando você me protegendo e eu protegendo você."

Mariano e Lipe também estiveram no centro de um momento fofo durante a festa. O segundo participante disse a Jake que o sertanejo "foi o maior presente dentro do reality. Eu e o Mariano somos amigos para o resto da vida". A modelo, então, o alertou para não votar no amigo e disse estar feliz por eles terem se reaproximado.

Também houve reconciliação, entre Mateus e Biel. O primeiro disse ao músico que o julgou mal, depois de ter sido salvo da roça por ele. "Vem cá, moleque. Você é um menino bom. Desculpe se falei alguma coisa", afirmou. "Me identifico muito com você. Tenho vergonha por suas filhas terem me visto discutir com você. Me sinto um idiota", respondeu Biel.

Já Lidi aproveitou a noite para chorar. Com saudades de Lucas Maciel, ela cantou e chamou pelo peão eliminado, chorando ao escutar a música "Borboletas".