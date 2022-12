Ministro da Cultura da Ucrânia pede boicote a Tchaikóvski

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, publicou um artigo no The Guardian pedindo pelo boicote a perfomances de Tchaikóvski e outros artistas russos. "Boicotar a cultura russa é um passo importante. Não estamos falando de cancelar Tchaikóvski mas de pausar performances de suas obras até a Rússia acabar com sua invasão sanguinária", diz.

Tkachenko diz que a Rússia não está atacando a Ucrânia só fisicamente, mas também através da cultura, com a destruição de livrarias e museus ucranianos nos territórios ocupados. Segundo o ucraniano, seu Ministério já documentou mais de 800 casos de destruição, entre museus, obras de arte, monumentos e edifícios de valor histórico.

O ministro menciona o decreto assinado em 5 de setembro por Vladimir Putin, que descreve os países ocidentais como a principal ameaça à cultura russa. Para Tkachenko, o Kremlin deixa claro no documento que a cultura é uma arma a ser utilizada pelo governo russo.

"O Kremlin está se colocando como o líder global dos valores tradicionais, afirmando que sua nação foi construída em cima deles. Após assinar este documento, Putin deixou bastante claro que vê a cultura russa como um instrumento das políticas imperialistas da sua nação."

Tkachenko diz ainda que a Rússia tem usado sua cultura para justificar a guerra, como quando Sergey Lavrov, ministro das relações exteriores russo, citou o poema "To the Slanderers of Russia", de Alexander Pushkin, na televisão.

"Rejeitar representantes da cultura russa que apoiam o regime totalitário do país e impedir concertos de artistas russos que apoiam abertamente sua guerra de agressão são passos sensatos para uma sociedade democrática madura tomar. Junto a sansões políticas e econômicas, serão passos necessários de quisermos derrotar o projeto totalitário russo".