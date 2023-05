Ministra Margareth Menezes é furtada em Veneza, e prefeito pede desculpas

A ministra chegou na Itália na quarta (17) para participar da abertura do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza. O Ministério da Cultura diz ter destinado R$ 1,5 milhão para a realização da mostra brasileira.

"Foi um incidente lamentável, mas é importante ressaltar que a comitiva do MinC está sendo muito bem recebida aqui em Veneza. O prefeito e toda equipe estão sendo muito atenciosos. Ele nos recebeu e pediu desculpas. Além disso, a Bienal está linda, e o Brasil muito bem representado no nosso Pavilhão", diz a ministra à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Nesta sexta (19), o prefeito de Veneza, Michele Di Bari, se encontrou com a chefe da pasta e pediu desculpas pelo ocorrido. De acordo com um interlocutor, o prefeito estava muito consternado e constrangido e colocou a prefeitura e a polícia local à disposição da cantora.

