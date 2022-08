Ministério Público apura suspeita de censura a livro de drag queen em Sesc

Nelly Winter, no entanto, chama o episódio como censura e disse que a presença dela no Sesc foi vetada.

O evento relacionado à obra "Versa: Brados em Linhas" aconteceria no dia 31 de agosto. Num áudio publicado pela escritora nas redes sociais, uma pessoa que se diz funcionária da instituição explica que "seria complicado" liberar a presença da drag queen no lançamento em função de uma gestão e de um público conservadores.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do estado de Mato Grosso apura suspeita de censura que teria ocorrido no Sesc Arsenal, em Cuiabá, no lançamento de um livro que tem entre os autores a artista drag queen Nelly Winter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.