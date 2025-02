Mingau, do Ultraje a Rigor, volta a ser internado sem previsão de alta

Depois da alta, ele foi para a reabilitação. A filha do cantor, Isabella Aglio, informou que ele passaria por diversos tratamentos para seguir se recuperando. "Vamos encarar essa fase com muito carinho", disse.

Mingau permaneceu mais de um ano internado depois de ter levado um tiro na cabeça. O músico estava em uma viagem no litoral do Rio de Janeiro quando foi baleado em setembro de 2023.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mingau, do Ultraje a Rigor, voltou a ser internado. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Catarina - Paulista nesta sexta-feira (7), ele não tem previsão de alta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.