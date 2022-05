Millie Bobby Brown, a Eleven de 'Stranger Things', surge bem diferente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz britânica Millie Bobby Brown, 18, apareceu bem diferente na pré-estreia da quarta temporada da série "Stranger Things", da Netflix, que chega à plataforma no dia 27 de maio.

Isso porque ela cresceu bastante, aloirou os cabelos e em quase nada lembra a menina de 12 anos que ficou conhecida como a personagem Eleven da trama.

Pelas redes sociais, muita gente mal reconheceu a artista quando ela passou pelo tapete vermelho. "Quem é essa", perguntou uma seguidora.

Os fãs já puderam ter um gostinho do que vem por aí com a divulgação do trailer que dá algumas pistas de para onde a história vai caminhar. Nas imagens, é possível ver que Eleven (Millie Bobby Brown) agora mora na Califórnia.

Ela escreve para o amigo Mike (Finn Wolfhard) e diz que está adaptada à nova vida e estar gostando da nova escola, onde afirma ter feito muitos amigos (algo que as imagens contrariam). Ela planeja encontrá-lo nas férias do que corresponde à primavera de 1986. "Vamos ter as melhores férias de todas", afirma.

Também foram divulgados os títulos dos nove episódios da nova temporada. Os nomes serão: "O Clube", "A Maldição de Vecna", "O Monstro e a Super-Heroína", "Querido Billy", "Projeto Nina", "Mergulho", "O Massacre no Laboratório de Hawkins", "Papai" e "O Plano de Onze".