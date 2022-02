Milionário é investigado por dirigir a 417 km/h em estrada na Alemanha

Em comentários escritos abaixo do vídeo, Passer diz: "Havia visibilidade ao longo de todo o trecho. A segurança era uma prioridade, então as circunstâncias tinham que ser seguras para prosseguir".

O rico proprietário de carros esportivos da República Tcheca postou vídeos do aparente passeio do verão passado em um Bugatti Chiron na A2, entre Berlim e Hanover, no YouTube, chamando a atenção para o incidente.

