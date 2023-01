Miguel Falabella critica Cássia Kis e diz que ela tem um 'lado monstruoso'

"Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que fizemos juntos. E eu até na época falei: 'não é assim que se trata as pessoas'. Mas não tinha muito tempo para isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é", concluiu Falabella. Procurada, Cássia Kis não havia respondido as solicitações.

De acordo com ele, houve momentos em que percebia um comportamento esquisito por parte de Cássia com outras pessoas e em muitas ocasiões ele teve de chegar nela para pedir que parasse de maltratar alguns colegas.

