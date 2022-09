Michelle Bolsonaro chama Bruna Marquezine de 'feia e vulgar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michelle Bolsonaro, 40, não gostou do look usado pela atriz Bruna Marquezine, 27, no desfile da Burberry, em Londres, e manifestou sua opinião nas redes sociais.

"A pessoa gostar de ser feia e vulgar", escreveu a primeira-dama em comentário a fotos que mostram Marquezine com um vestido preto transparente, cheio de recortes e biquíni, também preto, na parte de baixo.

A atriz, protagonista do filme "Besouro Azul", da DC, declarou recentemente seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Ela é uma das celebridades presentes em vídeo com o slogan "vira vira voto", que defende a vitória de Lula no primeiro turno das eleições, contra a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de Michelle, a atriz Myriam Rios, 63, também reprovou o visual de Marquezine. "Muito feio", disse.

Outros famosos, no entanto, elogiaram o look. "Belíssima", afirmou a cantora Pabllo Vitar. "Brocou", disse a atriz Fernanda Souza. "Pelo amor de Deus", comentou a cantora Priscilla Alcântara.

Marquezine faz sucesso nas semanas de moda da Europa e já assistiu desfiles da Prada e Versarce, na Itália. Segundo a revista Vogue Brasil, o rapper Kanye West, também convidado da Burberry em Londres, elogiou o visual da atriz. "Seu vestido é lindo", teria dito.

Em uma das fotos no evento londrino, a atriz aparece ao lado da apresentadora Sabrina Sato, que também marca presença na semana de moda europeia.