Michael J. Fox fará participação na nova temporada de 'Falando a Real'

Fox foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1990. Nos últimos anos, ele fez algumas participações especiais e dublou filmes de animação. Na série, o personagem de Harrison Ford sofre com a mesma doença.

O elenco da terceira temporada também conta com Jeff Daniels como o pai de Jimmy, além de Sherry Cola e Isabella Gomez. Além dos novos atores, continuam no elenco: Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. A temporada ainda não tem data de estreia.

Criada por Bill Lawrence e Brett Goldstein, em parceria com Jason Segel, a série foi indicada ao Emmy, ao SAG (prêmio do sindicato dos atores dos EUA), ao Critics Choice Awards e ao WGA (do sindicato dos roteiristas dos EUA).

