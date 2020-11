Michael B. Jordan é eleito o homem mais sexy do mundo de 2020 pela People

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michael B. Jordan, 33, foi eleito pela People o homem mais sexy do mundo em 2020. No Instagram, o ator de "Pantera Negra" e "Creed: Nascido para Lutar" publicou a capa da revista e escreveu: "Minha avó está me olhando lá de cima e falando: 'Esse é meu bebê'".

Em entrevista à publicação, ele disse que as mulheres de sua família "estão orgulhosas" pelo título. "Quando minha avó era viva, era algo [a revista] que ela colecionava, e naturalmente minha mãe lia muito, assim como minhas tias. Esta será uma que elas colocarão em um lugar especial."

Jordan tem se posicionado politicamente. Ele apoiou o movimento Black Lives Matter e a eleição do democrata Joe Biden para a Presidência dos Estados Unidos. "Acho que há uma hora e um lugar para tudo", diz ele. "Tenho escolhido meus momentos para causar o maior impacto. Todos nós podemos agir para ajudar a criar a mudança que queremos ver."

Em 2019, o cantor e compositor John Legend foi eleito o homem mais sexy pela revista. "Eu estava muito empolgado, depois fiquei assustado, pois isso pode causar muita pressão", afirmou ele, na ocasião.

Em 2018, o escolhido foi o ator Idris Elba. "Eu fiquei tipo: 'Qual é, sem chance!'", descreveu ele em entrevista à publicação. "Eu me olhei no espelho, dei uma checada. Eu pensei: 'É, até que você está meio sexy hoje'. Mas para ser sincero, foi um sentimento bom. Foi uma boa surpresa e uma inflada de ego, claro", brinco.