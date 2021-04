'Meu lindo e brilhante amor', se declara Henry Cavill a nova namorada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henry Cavill, 37, deixou o time dos solteiros. Após circularem imagens do ator que deu vida ao Super-Homem circulando de mãos dadas com uma jovem, ele acabou com o mistério e postou uma foto jogando xadrez com a suposta namorada na noite deste sábado (10).

"Este sou eu parecendo silenciosamente confiante, pouco antes do meu lindo e brilhante amor, Natalie, me destruir no xadrez", declarou-se Cavill. A notícia animou os fãs do artista que o parabenizaram e, claro, manifestaram o desejo de estar no lugar da namorada do artista.

O ator, que tem feito sucesso na pele do bruxo Geralt, machucou a perna durante a gravação de uma das cenas de luta da série "The Witcher" (Netflix), em dezembro.

O jornal britânico The Sun relatou a notícia pela primeira vez e disse que Cavill foi ferido em uma cena de ação que o colocou a seis metros de altura.

Em entrevista ao talk-show The Graham Norton Show, o ator contou que diminuir a ingestão de água ajuda a reduzir o peso do corpo, acentuando sua forma física para as câmeras. Por isso, dias antes de cada cena, ele não ingeria nenhum tipo de líquido.