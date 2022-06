Metallica manda presentes a fã que teve bebê durante show em Curitiba

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luan Figueiró completou um mês e meio de vida e ganhou de presente uma caixa com várias roupinhas: casacos, blusinhas e gorros com o nome do Metallica estampado (ou bordado) chegaram pelo correio no fim de semana, cerca de 45 dias depois de o bebê vir ao mundo durante um show do grupo, em Curitiba. O enxoval metaleiro foi enviado pelos integrantes da banda para o casal Jaime e Joice Figueiró, pais de pequeno Luan.

"Do nada chega um pacote aqui em casa, quando eu vi de quem era, quase tive outro infarto. Só quem é fã vai entender esse sentimento", começou Joice numa publicação em que mostra o cartão autografado pelos quatro integrantes da banda (James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo), e as roupinhas temáticas.

"Não tenho palavras para expressar o que eu sinto por essa banda, pelo carinho deles conosco, tudo parece um sonho, está demorando um pouco para cair essa ficha ainda", acrescentou a tatuadora Joice. "Luan tem os padrinhos mais incríveis deste mundo", escreveu.

Casada com o barbeiro Jaime Figueiró, Joice havia comprado o ingresso em 2019, muito antes de pensar em engravidar. No último dia 7 de maio ela assistia com o marido ao show no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, no setor de cadeirante - por causa da gestação, ela conseguiu autorização especial para ver seus ídolos daquela área.

Joice sabia que o bebê estava prontinho para nascer, e isso poderia acontecer em qualquer dia daquela semana. Torceu para que não fosse justamente durante o show, mas as contrações começaram assim que o Metallica subiu ao palco. Faltando apenas três músicas para o encerramento, Luan nasceu.

Veio ao mundo nos bastidores da apresentação, no ambulatório do estádio, antes da chegada da ambulância que levaria todos ao hospital. A notícia do nascimento de Luan correu o mundo e dias depois o vocalista James Hetfield ligou para Joice, parabenizando-a.

Ela postou o momento da conversa nas redes sociais - nas fotos ela aparece ao lado do marido, Jaime Figueiró, conversando com o cantor. Joice assumiu que "quase teve um infarto" com a ligação do ídolo. O enxovalzinho metaleiro fez com que ela se sentisse da mesma forma mais uma vez.