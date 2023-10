Mesas de sinuca deixam de se restringir a botecos e chegam a bares descolados em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mesa de bilhar padrão tem cerca de 3 metros de comprimento por 1,5 m de largura. É coberta por feltro, com seis buracos distribuídos pelas laterais. E está presente em muitos botecos do país —um passatempo de clientes entre uma cervejinha e outra.

A sinuca é apenas o mais famoso dos jogos que são executados numa mesa do tipo. Mata-mata e carambola são outras modalidades possíveis. Isso sem contar com as versões locais da sinuca, que pode sofrer alterações a depender do país onde se joga.

Fora do botecos mais pés-sujos, mesas de bilhar vêm ganhando espaço em bares mais descolados da capital paulista —alguns têm várias delas e cobram pelo tempo de uso.

Veja a seguir uma lista de lugares para jogar em São Paulo.

BALL FIVE

Quem entra neste bar já topa com uma mesa de bilhar diferente da tradicional, em formato de um carro vermelho. Essa, porém, não é a única opção para os clientes que desejam jogar sinuca por ali. O bar conta com outras quatro mesas, que podem ser reservadas por 30 minutos (R$ 33,50) ou uma hora (R$ 49,50).

Para acompanhar as jogadas, a casa serve espetinhos (a partir de R$ 14,99), hambúrgueres artesanais e porções. Além dos drinques e das cervejas, o local conta com opções originais de coquetelaria, como uma bebida chamada Abridor de Pernas (R$ 40, 90) —que leva vodca, limão, Curaçau blue e leite condensado— e outra que leva o nome de Orgasmo (R$ 42,90), com vodca, morango, sorvete, Nesquik e Ovomaltine.

R. Augusta, 1.149, Consolação, @ballfive5

CAVEPOOL SKATEBOARDS

Além de duas pistas de skate e quadra de basquete, o bar conta com uma mesa de bilhar. Para jogar, os clientes pagam R$ 3 em uma ficha, e podem permanecer jogando até que a partida acabe. A casa recebe eventos com tatuadores, artistas e DJs de diferentes ritmos musicais todas as semanas —a programação é divulgada nas redes sociais do local. As principais opções gastronômicas da casa são pizzas e comidas de rua, como hambúrguer, burrito e cachorro quente.

Av. Eliseu de Almeida, 984, Butantã, @cavepool

ANEXO GODÊ

Inaugurado em setembro do ano passado, o bar é voltado à música em vinil, tocada tanto por DJs quanto por frequentadores da casa, que podem levar seus discos para escutar às quartas-feiras. Também é comum que o local receba rodas de samba e sirva feijoada, feita pelo chef Lucas Braz, assim como ocorre no Godê original, que serve almoços de segunda a sexta-feira. Quem estiver curtindo o som ou bebendo por lá também pode jogar sinuca —a mesa do local fica aberta para o público, sem custo por partida.

R. Conselheiro Nébias, 1.517, Campos Elíseos. Qua. a sex., das 17h às 23h. Sáb., das 15h às 22h. @anexo.gode

IPO BAR

Além de beber coquetéis clássicos e autorais ao som de rock alternativo, quem frequenta o espaço pode aproveitar para usar a mesa de bilhar que fica do lado do balcão. Lá, o jogo é liberado para os clientes sem custos adicionais. Eles também encontram lanches, pratos principais e churrasco para acompanhar os drinques. O Clover Club (gim, suco de limão-siciliano, clara de ovo e xarope framboesa, R$ 36) é um dos destaques do cardápio. Já o Billy Sbagliatto (R$ 32) leva Campari, Cinzano, suco de toranja e de limão-siciliano, xarope de capim-santo, bitter de laranja e espumante brut.

R. Mota Pais, 32, Vila Ipojuca, região oeste, tel. (11) 3853-6178, @ipobar

MERETRIZ

Muito frequentado nas madrugadas, o bar —que há poucos meses se juntou ao Azulzinho, que ficava do outro lado da rua— é conhecido por ser um dos endereços paulistanos abertos até o sol nascer. Quem for curtir um after ou esperar o metrô abrir por lá,pode jogar sinuca na mesa do local —uma partida sai por R$ 5. Para beber, as opções são cervejas, copões de Kariri com mel e outros drinques.

R. Edson Dias, 99, Pinheiros, região oeste

PAPO PINGA E PETISCO

Também conhecido como PPP, o bar está localizado na praça Roosevelt, onde funcionava a boate Djalmas, primeiro palco da cantora Elis Regina em São Paulo. Com ambiente vintage e nostálgico, tem mesa de sinuca na faixa e até um sebo para venda de livros e vinis. Por lá, as cervejas custam a partir de R$ 15, e os lanches a partir de R$ 35. O local acomoda

90 pessoas e funciona de terça a sábado. A casa recomenda que grupos façam reservas.

Pça. Franklin Roosevelt, 118, Consolação, região central, tel. (11) 3257-4106, @papopingaepetiscooficial

SHINE BAR

O bar de Pinheiros reúne clientes dentro do local e na calçada em frente ao espaço. Por ali é comum encontrar promoções de chope ou drinques durante a semana, que acompanham as rodas de samba ou os DJs que tocam no lugar. A mesa de sinuca fica aberta para o público durante uma partida por R$ 3. No último sábado deste mês (28), o bar sediará um evento temático em comemoração ao Dia das Bruxas com música, promoção de cerveja e chope grátis para os dez primeiros clientes a chegarem, além de um concurso de fantasias com direito a premiação.

R. Cardeal Arcoverde, 2.344, Pinheiros, @shinebar.sp

TERR3NO

Localizado no polo de bares da Barra Funda, o local fica em um espaço despojado, no que parece ter sido um antigo estacionamento. A estrutura é parecida com a de uma casa, com quintal e mesas na parte externa e mesa de sinuca, pingue-pongue e sofás decorando o interior, onde toca o DJ. Às sextas, apresentações de forró e jazz embalam a noite, enquanto aos sábados o samba e o pagode reinam. Para acompanhar, opções de caipirinhas saem a partir de R$ 25;

e carne louca, por R$ 28.

R. Brig. Galvão, 321, Barra Funda, região oeste, @terr3no

VILLA BAR E SNOOKER

Outra opção de bar paulistano especializado em sinuca fica na Vila Mariana. Por ali, os clientes podem escolher entre três mesas de bilhar para jogar —o período de uma hora sai por RS 30. Para comer, as opções vão de porções a lanches, ambos a partir de R$ 29, enquanto a carta de bebidas do local é composta por cervejas e drinques clássicos.

R. Domingos de Morais, 3.111, Vila Mariana, @avillabarsnooker