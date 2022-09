Menina confunde apresentadora do Multishow com MC Carol no 'Rock in Rio'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o segundo dia de Rock in Rio, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual uma menina confunde a apresentadora do Multishow Thamirys Borsan com a cantora MC Carol.

No trecho, a repórter está entrevistando quatro jovens quando uma menina aparece na transmissão ao vivo e diz: "MC Carol de Niterói? Você é a MC Carol de Niterói! Eu sou de Niterói também". Thamirys, então, entra na brincadeira e finge ser a funkeira. "Uma fã me reconheceu", diz.

Em êxtase, a jovem abraça a apresentadora e as duas cantam juntas um trecho da música "Meu Namorado é Mó Otário", de MC Carol. Logo depois, a menina pega o microfone, brinca com os entrevistados e pede para tirar uma selfie com todo mundo.

Segundo a protagonista do vídeo, a estudante de engenharia mecânica Maria Antonia Pedrosa, 22, foi um momento espontâneo, mas de conhecimento da produção do Multishow. Ela conta que, quando viu a apresentadora, achou que era a MC Carol. Depois de perguntar para a equipe se era de fato a cantora, eles a orientaram a falar diretamente com Thamirys ao vivo, pois seria uma cena engraçada.

"Eles falaram que eu podia entrar para chamar ela de MC Carol e fazer o que eu quisesse. Aí eu só improvisei na hora. Então, assim, foi combinado, mas foi meio espontâneo também", relata.

Thamirys Borsan, que é atriz e influenciadora, comentou o acontecimento nos stories de seu Instagram: "Só filmaram o que acontece comigo todos os dias".

A apresentadora disse que situações assim acontecem com frequência. "Quando não é a [MC] Carol, é a Jojo Toddyinho. Para eles a gente é tudo igual, galera. Para o branco, a gente é tudo igual. Normal. Preta, gorda? É a Carol", disse. Thamirys também afirmou não se estressar com isso e que prefere "rir juntinho".

A MC Carol se apresentou neste sábado (3) no Palco Sunset do Rock in Rio. Sua participação, mesmo curta, incendiou o público com as apresentações de "Meu Namorado é Mó Otário" e "Ar Condicionado".