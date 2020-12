Membro da equipe de filmagens aparece em cena de 'The Mandalorian' e gafe chama atenção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa de camiseta e calças jeans marcou presença, mesmo que breve, no 4º episódio da série "The Mandalorian", disponível no Disney+. Os telespectadores e amantes da saga de "Star Wars" perceberam a presença estranha e repercutiram a gafe de produção.

O capítulo que leva o nome de "The Siege" trouxe o erro na cena de confronto em que Din Djarrin (Pedro Pascal), Greef Carga (Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano) tentam desativar uma base imperial e trocam tiros contra os inimigos. Ao fundo, foi possível notar uma pessoa vestida com trajes comuns. Muito se especulou de ser um membro da equipe de filmagens.

Após a repercussão negativa, a plataforma de streaming que chegou no Brasil há três semanas, removeu o episódio e em seguida o adicionou novamente - desta vez sem a presença do homem na cena. No entanto, já era tarde. O assunto foi um dos mais comentados internacionalmente.

Segundo o portal Comic Book Movie, o momento ficou conhecido nos Estados Unidos como "Jeans Guy" (em português "o cara de jeans"). A segunda temporada de "The Mandalorian" está sendo exibida de forma semanal no Disney+.

A plataforma de streaming que chegou no Brasil para concorrer com a Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, entre outras, já estava disponível nos Estados Unidos, Canadá e Holanda, desde 12 de novembro do ano passado, mesma época em que a primeira temporada de "The Mandalorian" foi lançada.

Os fãs de Guerra nas Estrelas ficaram felizes com a confirmação da segunda leva de episódios da produção, esta que estreou no dia 30 outubro antes mesmo da Disney+ chegar no país - a série ficou disponível na Globoplay.

"The Mandalorian" segue os passos de um misterioso caçador de recompensas, interpretado pelo ator Pedro Pascal ("Game of Thrones"), que vaga pelos confins da galáxia em busca de trabalho como mercenário. Durante a primeira temporada, o personagem estabelece um vínculo improvisado com uma criatura adorável, apelidada de "Baby Yoda" pelos fãs da série e que virou um fenômeno na internet.

No entanto, a série é ambientada anos depois dos fatos narrados nestes filmes, e por isso, "The Child" (o menino), como é chamado oficialmente, seria na realidade um personagem diferente.