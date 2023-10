Melody nega gravar versão de música após pedido de Anitta

No programa de Blogueirinha, exibido nesta quarta (11), Anitta havia dito que gostou mais da versão feita por Melody, a "Fake Amor", do que de sua música original, "Faking Love" e complementou: "adoraria que a Melody fizesse a versão da minha música nova".

"Não pude deixar de olhar as menções que fizeram no vídeo da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre 'Fake Amor', que ela gostou muito da música, mas que na época ela não pôde liberar. E ela pedindo para fazer uma nova versão da música nova dela, 'Mil Vezes'", começou a dizer Melody em vídeo publicado nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Melody, 16, agradeceu os elogios feitos por Anitta em sua entrevista no programa "De Frente com Blogueirinha", mas negou o pedido da cantora de "Envolver" para que gravasse uma versão de sua nova música, "Mil Veces".

