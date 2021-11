Mel Gibson vai dirigir e atuar em 'Máquina Mortífera 5', diz jornal

A expectativa é que as gravações de "Máquina Mortífera 5" comecem no ano que vem, 24 anos após o último filme da franquia, lançado em 1998.

"Ele era um cara incrível. Ele estava fazendo o roteiro e chegou a adiantar bastante. Um dia ele me disse, 'olha, garoto, se eu bater as botas, você faz'. E eu falei, 'cale a boca'. Mas Donner acabou morrendo. Ele me pediu para fazer e na época eu não disse nada. Ele disse [que eu dirigiria] para a esposa, para o estúdio e para o produtor. Então, vou dirigir o quinto filme", relatou.

Em conversa com o jornal britânico em um evento em Londres, o ator disse que o roteiro do longa estava sendo desenvolvido por Richard Donner, diretor dos outros quatro filmes da saga. O cineasta morreu em julho, e Gibson afirmou ter aceitado tocar o projeto, porque era um desejo de Donner.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.