Meghan fez reverência em 'Suits' anos antes de conhecer a rainha Elizabeth

A internauta Ashley Gillet defendeu a duquesa de Sussex das críticas e falou que, como americana, entendeu o que ela quis dizer. Segundo ela, Meghan foi irônica na sua fala porque nos Estados Unidos ninguém faz reverências. "Simplesmente não faz parte da nossa realidade, então, nesse aspecto, entendo o que ela estava dizendo. Todo mundo sabe o que é uma reverência, mas de acordo com nossos amigos do outro lado do oceano, existe uma maneira adequada de fazê-lo."

A dona do perfil disse que é impressionante como a Netflix e a apresentadora Oprah Winfrey não se preocuparam em checar os fatos. "Em seu currículo de atriz, ela havia listado o balé como uma de suas habilidades. Qualquer bailarina que se preze diria a você, a primeira coisa que eles ensinam em uma aula de balé são os passos e como fazer uma reverência no final."

