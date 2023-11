Megadeth, banda ícone do thrash metal, traz show do novo disco a São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Megadeth, uma das bandas mais importantes do thrash metal, trará à capital paulista o show de seu último disco, "The Sick, The Dying... And The Dead!". A apresentação acontecerá em 18 de abril de 2024, no Espaço Unimed.

O 16º álbum da banda americana que ajudou a inovar o som do metal nos anos 1980 foi lançado no ano passado e contou com o brasileiro Kiko Loureiro nas guitarras. Em sua prolífica carreira, o Megadeth já vendeu mais de 50 milhões de discos em todo o mundo.

Em 2017, a banda ganhou o Grammy por melhor performance de metal com a faixa "Dystopia".

Os ingressos, a partir de R$ 440, estão à venda no site da Ticket 360. A venda sem taxa é feita na bilheteria do Espaço Unimed.

MEGADETH

Quando 18/04/2024

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, São Paulo

Preço a partir de R$ 440

Link: https://www.ticket360.com.br/evento/27888/ingressos-para-megadethHorário 21h30