Medrado toca o sino e deixa 'A Fazenda 13'

A rapper participou do Power Couple Brasil 5 junto do ex-marido DJ Claytão. Ela tem dois filhos, Brian, 7, e Josh,1.

No vídeo de divulgação a peoa falou que é muito fã do programa. "Sou muito fã do programa, sempre foi meu sonho. O público pode esperar uma pessoa muito para cima, muito divertida", diz em vídeo divulgado.

Antes da desistência, a cantora havia se desentendido na tarde desta quinta (23) com a funkeira Tati Quebra-Barraco, que havia falado criticado ela para outros peões. Medrado já havia tocado o sino na quarta (22) após desabafar com Aline Mineiro que queria deixar o programa.

