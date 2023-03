'Medo de sair e descobrir coisas sobre a Larissa', diz Fred no BBB 23

Fred: "Gente, eu acho que 'tô' com medo de sair e descobrir coisas sobre a Larissa. Tem muita coisa que o Tadeu falou, e que vocês estão falando agora, que eu 'tava' com ela 24h por dia e não sabia".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto se arrumava para dormir no BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos descobriu por Marvvila que Larissa, sua affair já eliminada, cantava uma música gospel no confinamento -a canção "Sabor de Mel", da cantora Damares.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.