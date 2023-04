MCs Hariel e Cabelinho vão ao The Town, que terá ainda Seu Jorge e Karol Conká

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town, irmão paulista do Rock in Rio, anunciou que vai sediar um show feito pelos MC Hariel, MC Cabelinho e MC Ryan SP no Skyline, o palco principal do evento. Eles se apresentam juntos em 2 de setembro, uma sexta-feira, dia que marca a estreia do festival.

É a primeira vez que os três funkeiros brasileiros performam juntos. O show, que terá ainda dançarinos e DJs, vai tentar discutir intolerância religiosa.

Na mesma data, Criolo leva o grupo de rock Planet Hemp para um show no palco The One, um espaço secundário do festival. Ainda neste dia e no mesmo local, as irmãs Tasha e Tracie vão dividir microfone com Karol Conká. O rapper Orochi, por sua vez, vai receber a cantora Azzy, que se apresentou também no Rock in Rio do ano passado.

Luísa Sonza, voz de "Cachorrinhas" e "Melhor Sozinha", deixa de liderar o palco The One no dia 3 para cantar no Skyline. A brasileira foi movida para o espaço de mais prestígio do festival, onde também vão se apresentar neste dia DJ Alok, Bebe Rexha e Bruno Mars. O cantor americano, aliás, vai liderar o palco de novo no dia 10, data de encerramento do The Town.

Quem encabeça o The One no dia 3 agora é Seu Jorge, que no mês passado cantou com a banda Coldplay no Estádio do Morumbi. No mesmo dia, a drag queen e funkeira Lia Clark performa no palco Factory.

A pagodeira Marvvila, que foi eliminada do Big Brother Brasil 2023 nesta terça-feira, vai cantar no Factory no dia 7, uma quinta-feira. O mesmo palco terá shows de Xênia França e de Tássia Reis no dia 10, o último domingo do evento.