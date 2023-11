McFly anuncia shows no Brasil em 2024 com a turnê do disco 'Power to Play'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O McFly anunciou dois shows no Brasil no ano que vem. O quarteto britânico de pop rock fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro com a turnê de seu novo, "Power to Play", lançado neste ano.

As apresentações acontecem em maio, primeiro no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 2, e depois no Qualistage, no Rio, no dia 5. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 17 deste mês, no site da Livepass.

Os shows marcarão o retorno do McFly ao Brasil após dois anos, já que em 2022 a banda se apresentou em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e no Rio. Antes disso, eles ficaram dez anos sem tocar no país.

Mesmo tendo vivido seu auge há mais de dez anos, o McFly é uma das bandas internacionais que tem maior conexão com o público brasileiro. Uma das provas é que o quarteto lançou, em julho, o single "Broken By You", com letras em inglês e português, e participação da banda brasileira Fresno.

O McFly dá início à turnê do novo álbum no Reino Unido, ainda este ano. "Power to Play", sétimo disco de estúdio do grupo de Tom Fletcher, Danny Jones, Harry Judd e Dougie Poynter, tem estética influenciada pelo rock dos anos 1980.