MC Ryan SP rebate críticas por cancelar shows para ficar com a filha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Ryan SP rebateu no Instagram as críticas que recebeu por cancelar a agenda de shows de janeiro.

Ele diz que sua prioridade é a filha recém-nascida. "Eu virei pai há pouco tempo, como vocês sabem. É uma fase nova para mim, não quero perder os primeiros momentos da minha filha", explicou.

São novos momentos, uns bagulhos que eu quero estar do lado. Consegui estar do lado no primeiro banho, quero estar do lado em todos os primeiros momentos. MC Ryan SP

Ryan não quer discutir com quem discorda da decisão: "Para quem entendeu, boa, amo vocês. Para os fãs que não entenderam, não posso fazer nada. O dia de vocês também vai chegar, vocês vão ser pais e mães e vão entender a importância de estar do lado da filha, do filho".

RYAN CANCELOU TODOS OS SHOWS DE JANEIRO

Ele afirma que o mês já era menos movimentado. "A partir de fevereiro, tô na pista", argumentou o MC.

No futuro, ele pode voltar a cancelar shows pela filha. "'Ai, Ryan, você tem dez shows'. Se a minha filha estiver doente, eu perco os dez shows".

Posso ser o Ryan da revoada, o louquinho que vocês sempre acompanharam aqui, mas o meu compromisso como pai nunca vai faltar. Posso não estar com a mãe da minha filha, mas o compromisso vai sempre ser a minha filha em primeiro lugar. MC Ryan SP