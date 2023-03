MC Pipokinha é retirada de line-up de festival após debochar de professores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funkeira Mc Pipokinha foi retirada do line-up do Spotted Fest, festival marcado para agosto no Rio Grande do Norte. Em comunicado oficial nas redes sociais, a organização do evento explicou a retirada da artista da programação após diversos pronunciamentos polêmicos.

"Das últimas semanas para cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores [...] compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso não fazem parte da resenha e é por isso que a atração MC Pipokinha não fará mais parte do line-up do nosso evento", diz a nota.

Recentemente, em seu perfil no Instagram, Mc Pipokinha causou ao debochar sobre a postura dos professores. Um seguidor a informou de que havia discutido com seu mestre sobre a artista. "Ela (professora) tem o poder de rodar de você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa, não briga com a sua professora por causa de mim", afirmou ela. "Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, por que ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo".

Além disso, a cantora falou sobre o salário da profissão. "Ainda receber o que o professor recebe, que é quase nada? Professor é humilhado pra caralho só de ser um professor. Não discute com ela não, tadinha. Não discute porque ela pode acabar descontando tudo em você, mandando você fazer vários trabalhos, te reprovando na prova. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora, às vezes. Tem que estudar muito, não discute com ela", finalizou.