Mc Mirella é a décima eliminada do reality a Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mc Mirella foi a décima eliminada da 12ª edição de A Fazenda (Record). Ela teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show.

A cantora disputava a permanência com Mateus Carrieri e com Stéfani Bays, com quem criou uma forte amizade durante o confinamento. Ela ficou com 29,44% dos votos, enquanto Mateus teve 37,65% e Stéfani 32,91%. Ao todo, segundo a Record, foram mais de meio bilhão de votos (594.407.164 mais precisamente).

Dentre os que estavam disputando a permanência, a primeiro a saber que continuava no programa foi Stéfani. Ela gritou muito quando retornou para a sede. A permanência dela foi bastante comemorada pelos demais participantes.

Depois, Marcos Mion anunciou que o público havia optado pela permanência de Mateus. Ele ficou bastante surpreso porque acreditava que seria eliminado, já que Mirella tem muita popularidade na internet.

Os participantes ficaram chocados quando descobriram que o veterano ficou. A maioria também acreditava que a funkeira ficaria. "Agora é oficial, não importa quantos seguidores você tem", constatou Jakelyne Oliveira.

Nascida em São Caetano do Sul, na grande São Paulo, Mirella possuia mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais quando entrou no programa. Ela era conhecida pelos sucessos "Quer Mais?", "Te Amo Piranha'' e "Tome Amor". A funkeira é contratada da gravadora Warner Muisc e, recentemente, lançou o seu primeiro álbum, "Abusada".

A passagem dela por A Fazenda foi polêmica. Apesar de ter angariado muitos fãs, também despertou muita antipatia nas torcidas rivais ao se aliar ao cantor Biel, com quem já tinha tido um relacionamento antes do programa. Ao perceberem que isso não era bom para a imagem dela, seguidores chegaram a mandar um carro de som avisando para ela se afastar do cantor.