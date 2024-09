MC Hariel, no Rock in Rio, diz que a floresta pede socorro e 'o bicho vai pegar'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - MC Hariel fez um discurso contra as queimadas no Rock in Rio. O funkeiro se apresentou na edição de 40 anos do festival, na noite deste domingo (15).

Atração do espaço Favela, ele fez uma paródia da música "Oh! Chuva", conhecida com o Falamansa. "Globo, peço que venha me filmar. Avise aos políticos em Brasília que o bicho vai pegar", cantou.

Pouco antes, o MC de São Paulo levantou uma placa pedindo o fim das queimadas. Depois, disse que "a floresta pede socorro" e pediu atenção das autoridades para o assunto.

Hariel é uma das atrações do espaço Favela do festival, logo antes do MC Poze de Rodo. Eles representam o funk e o trap em um dia quase todo dedicado ao rock, com Paralamas do Sucesso, Journey, Planet Hemp, Evanescence e Deep Purple, entre outros.

