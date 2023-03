MC Guimê ganha a Prova do Anjo do 'BBB 23' pela segunda vez consecutiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Guimê ganhou a Prova do Anjo deste sábado (4), pela segunda vez consecutiva, e com isso está em posse do colar da imunidade. "Amanhã vou ver minha família e meus amigos de novo", disse ele logo após a vitória.

Para o Castigo do Monstro, chamado de Marionete, ele escolheu Gabriel Santana (vai manipular a marionete) e Marvvla (marionete que será manipulada). Para o almoço do Anjo, Guimê escolheu Amanda, Cara de Sapato e Ricardo Alface, que estão na xepa. Alface agradeceu ao brother pelo convite.

A prova da Amstel consistia em completar com 16 cubos o M da frase em inglês "I am" ("Eu sou"), que combinava com uma das palavras sorteadas por cada um ainda dentro da casa. Conquistava quadradinhos quem conseguisse fazer mais pontos ao rolar um disco numa plataforma.

Todos jogam, exceto o líder da semana, Fred. Reunidos na sala, os demais competidores sortearam a ordem de participação no jogo.

Poucos minutos antes de a prova começar, a famosa voz anônima entrou para avisar que os brothers Bruna Griphao e Fred perderam 200 estalecas cada por quebrar regras e insultar a produção.

"Atenção todos! O seu Fred insultou a produção essa noite, dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por conta do seu figurino. Fred e Bruna perdem 200 estalecas cada. E aproveito para lembrar a todos a grave consequência para vocês que esse tipo de atitude pode levar. Siga seu jogo e esqueçam a produção."

Após o aviso, o botão de desistência fica verde.