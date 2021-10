MC Gui ameaça Rico em A Fazenda 13, chamando o peão para resolver conflito fora do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima está cada vez mais tenso entre Rico Melquiades e MC Gui em A Fazenda 13 (Record). Depois de mais uma forte discussão entre ambos, com direito a palavrões, Gui disse na frente das câmeras que pretende resolver com o ex-MTV fora do reality.

"Filma o que eu estou falando, eu quero ver o Rico fazer o que ele faz aqui dentro, na final, no dia que acabar o programa", começou ele.

"Vamos ver se ele me desrespeita ou ele vai chamar a mãe dele. Mostrar aqui o que é uma pessoa nascer na zona leste de São Paulo", disse o MC que também prometeu jogar bosta de vaca na bota do fazendeiro.

Mais tarde, Gui, que odiou ter de cuidar das aves debaixo de chuva, foi chorar e recebeu o apoio de Aline Mineiro. "Estou chorando para não explodir", disse.

Não é de agora que Rico protagoniza os principais conflitos da casa. O público chegou a pedir a expulsão dos competidores Dynho e Victor Pecoraro ao acusarem ambos de agredir Rico Melquiades. Imagens mostram o que seria uma tentativa de rasteira do primeiro e uma garrafada do segundo no ex-MTV.

Tudo começou depois que Rico jogou pó de café fora e no chão da sede. Parte dos peões ficou indignada. Dynho partiu para cima dele e, em determinado momento, aparentemente tenta colocar o pé para ele cair.

m vídeos que circulam na internet o próprio marido da MC Mirella revela a tentativa. "Deveria ter caído e eu te quebrava a cara", disse após uma série de xingamentos. Rico reclamou com a produção e disse que foi agredido. Dynho precisou ser contido pelos colegas.

Na sequência, Victor Pecoraro jogou iogurte no rosto de Rico e também atirou a garrafa em direção ao rosto do peão. Essa atitude gerou mais burburinho nas redes sociais. Tanto Dynho quanto Pecoraro têm sido acusados de violência, e parte do público quer a saída deles do jogo.