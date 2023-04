Mauricio de Sousa responde a ataques ao disputar por vaga na ABL

Sobre as críticas, Sousa diz ter se surpreendido com a repercussão positiva que seu nome vem ganhando nas redes. "Significa que não errei tanto."

"[Quadrinhos] São revolucionários porque ficam entre a literatura e as artes gráficas. Eisner [Will Eisner, quadrinista norte-americano] me fez sentir que a linguagem dos quadrinhos é uma revolução de ideias. E com os quadrinhos tudo é possível", declarou o escritor.

Também postulante à vaga, Akel declarou em entrevista à revista Veja que decidiu se candidatar após saber que o quadrinista, em sua carta de candidatura, escreveu que "quadrinhos são literatura pura." Antes, o jornalista já havia se envolvido em outra polêmica, em 2017, ao defender a tortura durante a ditadura militar no Brasil. O nome de Mauricio de Sousa ganhou não só o apoio da Câmara Brasileira do Livro (CBL), como de integrantes da própria ABL, como Paulo Coelho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.