Matthew Perry queria Zac Efron de protagonista em filme sobre a sua vida

"Ele me disse que queria fazer um filme sobre a sua vida, e ele já tinha trabalhado antes com Zac Efron no passado", disse Crosby durante uma entrevista ao Entertainment Tonight Canada. "Ele queria que o Zac Efron vivesse uma versão mais jovem dele, e planejava convidá-lo em breve para o projeto."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, morto no fim de outubro, planejava produzir uma cinebiografia sobre sua figura. Segundo Athenna Crosby, atriz amiga do artista, ele queria produzir um filme que refletisse sua trajetória e queria oferecer o papel principal ao ator Zac Efron.

