Matthew Perry pede desculpas a Keanu Reeves e diz que vai revisar autobiografia

Em "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", Perry aborda os bastidores de "Friends", a vida pessoal e o histórico do ator com a dependência química. Ele disse à imprensa estar sóbrio desde maio de 2021 e que já gravou "Friends" sob efeito de entorpecentes.

O comediante que se eternizou no papel de Chandler, na série de comédia "Friends", fez a afirmação no evento Los Angeles Times Festival of Book, no último sábado (22).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.