Matthew McConaughey diz que não sabe se vacinará os filhos contra Covid

McConaughey, que lançou a ideia de concorrer ao cargo de governador do Texas , disse que não é contra as vacinas, apenas quer "mais informações" sobre elas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew McConaughey, 52, que é casado com a empresária e modelo brasileira Camila Alves, 39, expressou hesitação em exigir que seus filhos tomem a vacina durante a cúpula do DealBook do The New York Times, nesta terça-feira (9).

