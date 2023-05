Mateus Solano diz que sair da Globo reacendeu sua inquietude: 'Não estou aberto a qualquer proposta'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 20 anos que o ator Mateus Solano, 42, passou na Globo foram ótimos para o currículo dele. Afinal, foram mais de 15 papéis entre novelas e séries, como o inesquecível Félix de "Amor à Vida" (2013), além de participações em programas de entretenimento da emissora. Porém, ele conta que agora deseja iniciar outra fase e que sua inquietude o levou a querer alçar novos voos na carreira.

"A situação que eu e que os outros artistas com contrato longo dentro da emissora vivíamos era absolutamente atípica (receber para dar exclusividade à Globo, trabalhando ou não). É claro que a estabilidade é muito importante, mas, ao mesmo tempo, o artista deve alimentar sua inquietude, e a liberdade que eu ganho sem um contrato longo voltou a me acender essa chama", diz em bate-papo com a Folha.

"O que me move como artista? O que eu quero dizer para as pessoas? O que eu quero levar para o palco? São questões que não me passavam pela cabeça graças ao contrato longo", emenda Solano, cujo acordo não foi renovado no mês passado.

Desde 2020, a Globo tem aberto mão de seus medalhões e adotado nova dinâmica de contratos por obra. Além de Solano, já deixaram a emissora nomes como Antonio Fagundes, Giovanna Antonelli, Gabriela Duarte, Miguel Falabella, Juliana Paes, Bruno Gagliasso, Lázaro Ramos e Nathalia Dill, para ficar em alguns poucos.

Solano afirma que não há nenhuma mágoa com o antigo canal, que foi muito feliz por lá e que não descarta futuros projetos pontuais. Só que agora ele conseguirá escolher onde quer atuar, e o streaming se mostra como uma boa alternativa.

"Estou desenvolvendo algumas ideias com amigos roteiristas e diretores. Quanto ao streaming, vou recebendo propostas que ainda são embrionárias, portanto, não posso revelar. Penso em fazer meu primeiro solo no teatro em 2024", conta.

Para Solano, após duas décadas de serviços prestados, é mais fácil ter calma para avaliar novas possibilidades. "Estou aberto a propostas, mas não a qualquer proposta", afirma.

Na vida pessoal, tudo também vai bem. Casado desde 2008 com a atriz Paula Braun, 44, e pai de dois filhos, o artista revela que talvez a discrição no relacionamento seja a chave para a longevidade dele.

"Nunca gostei de expor minha vida pessoal. Não estudei para ser famoso nem celebridade, mas para encarnar personagens humanos que mexam com o imaginário, com o coração e que façam as pessoas refletirem sobre a vida. Mesmo assim, tenho lá minha cota de rede social que já me toma mais tempo do que eu gostaria", avalia.