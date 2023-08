Masp faz festa beneficente com ingressos a R$ 800 e show de Vanessa da Mata

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Masp, sedia a nona edição da Masp Festa --noite beneficente que arrecada fundos para projetos da instituição. Neste ano, o evento, marcado para o dia 19 de setembro, terá um show da cantora Vanessa da Mata.

A festa, que tem como tema as histórias indígenas --tema que guiou as atividades do museu em 2023--também convida a DJ Dani Vellocet e promove um jantar da chef Manuelle Ferraz, da Baianeira, restaurante que tem uma filial no subsolo do museu.

Os convites podem ser comprados de forma online, pelo Inti, e custam R$ 800.

MASP FESTA

Quando Ter. (19/9), às 22h

Onde Masp - entrada pela r. Carlos Comenale

Preço R$ 800

Link https://festadomasp.byinti.com