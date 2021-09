Marrone é o quarto desmascarado no The Masked Singer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Marrone, da dupla com Bruno, foi o quarto eliminado do reality musical The Masked Singer (TV Globo). Fantasiado de Boi-Bumbá, ele encantou o júri ao cantar o clássico "Evidências", da dupla Chitãozinho e Xororó.

Diferente dos episódios anteriores do reality musical, os jurados acertaram quem era o mascarado. Simone Mendes, 37, teve o palpite certeiro e foi acompanhada pelos jurados Rodrigo Lombardi, 44, o humorista Eduardo Sterblich, 34, e Gil do Vigor.

Marrone falou que é um prazer enorme participar do programa e uma grande brincadeira. A cantora Simone agradeceu ao cantor por engrandecer o programa. "Você é um sucesso que a gente admira, ama muito", disse Simone.

"Para mim é um privilégio estar aqui hoje. Vim da fazenda, da roça mesmo. Eu quero mandar um beijo para toda essa galera do Brasil. O lavrador, o pedreiro, o servente. Amo demais essa galera, de coração", disse o cantor.

No episódio anterior do reality, o desmascarado foi ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, 49, que estava mascarado de coqueiro. Ele cantou o pagode "Me Apaixonei pela Pessoa Errada", do Exaltasamba.

Emocionado, Marcelinho lembrou sua história de superação e disse que se um filho de gari venceu no esporte e na educação qualquer pessoa pode chegar lá. "Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário na minha vida. Eu fiz aula de canto", disse.

No segundo episódio, o desmascarado foi a jornalista Renata Ceribelli, que estava fantasiada de brigadeiro e cantou "Chocolate", de Tim Maia. "Eu estou me divertindo até agora. Uma experiência incrível. Nunca tinha usado a minha voz para cantar. Eu agradeço, gente! Amei, amei!", disse rindo.

Na estreia do reality musical, o cantor Sidney Magal foi o desmascarado da noite. Ele estava fantasiado de hot dog e cantou "Sai da Minha Aba", de Alexandre Pires. O cantor falou emocionado que sua participação no reality foi uma homenagem à neta Madalena.

"Para mim é muito importante, foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô pela primeira vez de uma criança de 1 ano e 5 meses, que é a minha neta Madalena, e eu queria que essa imagem ficasse para sempre para ela".

O programa surgiu na Coreia do Sul e já teve adaptações em mais de 40 países, dentre eles Inglaterra, Estados Unidos, México e Alemanha.