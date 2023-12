Marrone, da dupla com Bruno, se afasta dos palcos por problema de saúde

A notícia do afastamento temporário de Marrone foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla. "Em virtude de um problema urinário, o cantor Marrone estará ausente nas apresentações abaixo. A agenda segue sendo cumprida somente com seu parceiro Bruno", diz o comunicado.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Marrone, da dupla com Bruno, vai se afastar dos palcos nos próximos dias. O sertanejo, que se sentiu mal e até precisou cancelar algumas apresentações há algumas semanas, foi diagnosticado com um problema urinário e os médicos recomendaram repouso total e uma parada na agenda de shows.

