Maroon 5 e Chainsmokers levam 7 de Setembro ao The Town com camisa da seleção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois shows no palco principal do The Town tiveram músicos usando a camiseta da seleção brasileira no dia 7 de setembro. Nesta quinta, o país celebra o Dia da Independência, mesma data do terceiro dia do festival.

Primeiro, a camiseta do Brasil foi usada pela dupla de pop eletrônico Chainsmokers, que tocou no palco principal do festival, o Skyline. Tanto Alex Pall quanto Andrew Taggart vestiram o uniforme do time de futebol.

Depois, Adam Levine, vocalista do headliner Maroon 5, e James Valentine, guitarrista da banda, também apareceram no palco usando verde e amarelo. Eles vestiram a camiseta no bis, já no fim da apresentação, que fechou o palco Skyline já no começo desta sexta (8).

Nos dois shows, as camisetas da seleção que eles usaram tinham os dizeres The Town e o número 23 nas costas. Uma referência ao festival e seu ano de estreia.

Na plateia, conduto, as cores da bandeira do Brasil não foram predominantes. Poucas pessoas usaram a camiseta da seleção no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no Dia da Independência.

Outro cantor a usar a camisa do Brasil no festival foi Post Malone, que tocou no sábado (2), o primeiro dia de The Town. Diferente das atrações de quinta, o rapper usou trazia nas costas o número, dez, e o nome do jogador Neymar Jr.

Demi Lovato e Iggy Azalea também usaram o verde amarelo nos dias em que tocaram, também no primeiro final de semana do evento. Elas, no entanto, incorporaram as cores do país em seus figurinos.