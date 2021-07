Marlon Wayans diz que se inspirou em Paris Hilton para fazer 'As Branquelas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e roteirista Marlon Wayans, 48, que ficou conhecido por criar e protagonizar o filme de comédia "As Branquelas" (2004), disse que se inspirou na atriz Paris Hilton, 40, e em sua irmã Nicky, para fazer as personagens Tiffany e Brittany Wilson.

Wayans, que atuou no longa-metragem de sucesso ao lado de seu irmão, Shawn, 50, revelou a inspiração em uma publicação em seu Instagram. "A 'branquela' original e eu", escreveu o artista em uma foto ao lado de Hilton. No filme, ele interpretou o policial Marcus Copeland.

"História engraçada um dia meu irmão me ligou às 3 da manhã dizendo 'Marlon, devemos brincar de garotas brancas'... eu respondi 'mano, você está chapado?'. No dia seguinte ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e a irmã dela na capa e disse que deveríamos interpretar garotas assim", contou.

"Eu entendi imediatamente. Elas eram tão grandes e eram a porta de entrada para a cultura pop. Fizemos aquele filme com bom espírito para celebrar um momento especial em todas as nossas vidas. Então, obrigada Paris e Nikki por serem musas. Amo você", escreveu.

"Quando fizermos 'As Branquelas 2', 'vamos às compras'", completou o ator. Wayans é engajado em suas redes sociais e no ano de 2021, prestou homenagens ao humorista Paulo Gustavo, morto em maio por complicações causadas pela Covid-19, e ao cantor MC Kevin, que faleceu após cair de um prédio de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

"Nunca encontrei com você, mas ouvi de amigos e fãs brasileiros coisas ótimas sobre você. Meus sentimentos para sua família, pessoas próximas e fãs que te amam tão profundamente. Descanse em paz, amigo. Partiu muito cedo", escreveu o ator em seu Instagram sobre Paulo Gustavo.