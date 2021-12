Mark Taylor, designer de 'He-Man' e 'Tartarugas Ninja', morre aos 80 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido artista e designer de brinquedos de franquias como "He-Man" e "Tartarugas Ninja", T. Mark Taylor morreu em sua casa, no sul da Califórnia, aos 80 anos. De acordo com a agência AP e repercussão de sites como a NBC, a causa foi uma insuficiência cardíaca congestiva. Terrell Mark Taylor nasceu em 5 de junho de 1941 de acordo com os registros eleitorais da Califórnia. Ele deixa a esposa e designer Rebecca Salari-Taylor, com que esteve por 50 anos. "Senti que ele se despedia deste mundo enquanto o segurava em meus braços para um último beijo de amor", escreveu Salari-Taylor em um post no Facebook. Taylor também trabalhou para o Departamento de Defesa dos EUA em Pasadena e contribuiu com projetos de submarinos, tecnologia de sonar biológico e técnico e mapeamestres do mento do fundo do mar. O personagem He-Man, de "Mestres do Universo", era um brinquedo da fabricante Mattel que depois de fazer sucesso se tornou uma série de animação. Na saga, ele lutava contra feiticeiros e vilões. Ele dizia ter se inspirado em fósseis antigos e nos vikings para a criação. A Mattel vendeu mais de 70 milhões de bonecos de sua coleção 30 meses depois de chegar às lojas há quase 40 anos, segundo informações do jornal The New York Times. Já a franquia "Tartarugas Ninja", cujos personagens principais Michelangelo, Donatello, Raphael e Leonardo adorava uma pizza, virou série de animação e filmes. Taylor foi quem desenhou os brinquedos.

